ESNS 2022 zal geheel online plaatsvinden

Europees showcasefestival en conferentie ESNS (Eurosonic Noorderslag) zal volledig online plaatsvinden van 19 t/m 22 januari 2022.

Door de huidige maatregelen omtrent COVID-19 kan ESNS niet alle geboekte Europese acts hosten en muziekprofessionals samenbrengen in Nederland. Vanwege de continu veranderende COVID-19-beperkingen en de onzekerheden rondom toegang tot Nederland, is een fysieke editie van ESNS niet meer mogelijk.

ESNS organiseerde begin 2021 al met succes een online editie voor zowel het showcasefestival als de conferentie vanwege een lockdown. De online editie bood Europese muzikanten enorm veel exposure en gaf professionals uit de muziekindustrie de mogelijkheid om de conferentie online te bezoeken om deel te nemen aan panels en discussies en om digitaal te netwerken. De organisatie bouwt voort op haar succesvolle digitale editie 2021 en kijkt uit naar wat ze in 2022 kunnen bereiken

Directeur Dago Houben geeft niet op en zegt: “ESNS is van groot belang voor de hele muziekindustrie en vooral voor Europese muzikanten. Het is daarom essentieel om onze functie uit te voeren om het best mogelijke platform voor Europese popmuziek te bieden. Eerder dit jaar zagen we dat het bereik van een digitale editie enorm kan zijn en dat we een verschil hebben kunnen maken in de carrière van een artiest. We zijn dan ook verheugd om alle geboekte ESNS-artiesten de exposure te geven die ze verdienen met de hulp van onze mediapartners.”

ESNS geeft in samenwerking met NPO 3FM alle geboekte ESNS-acts de kans om centraal te staan ​​op het vrij toegankelijke platform. Tickets voor het digitale congres ESNS à € 99,- zijn verkrijgbaar via www.esns.nl.

De digitale editie van ESNS 2022 bevat naast een congresprogramma ook de festivalprogramma’s van Noorderslag, Eurosonic en de uitreiking van de Music Moves Europe Awards.

Grunnsonic, het Groningse showcase onderdeel van ESNS, zal volgen en ook een online programma aanbieden.

