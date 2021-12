ESNS presenteert de genomineerden Popgala Noord

Showcasefestival ESNS presenteert op dinsdag 18 januari vanuit De Oosterpoort in Groningen de tweede digitale editie van Popgala Noord. De awardshow, ter ere van de Noordelijke muziekindustrie en popcultuur, wordt uitgezonden in samenwerking met Dagblad van het Noorden.

Dat het gala anders is dan in jaren voor de pandemie, blijkt wel uit de categorieën waarin de awards te winnen vallen. Zo is sinds vorig jaar de Omdenk Award geïntroduceerd, een prijs voor het beste initiatief uit de muziekindustrie ten tijde van de corona-crisis. Daarnaast worden er prijzen uitgereikt door een vakjury voor het Beste Talent, de Beste Artiest en is er een Lifetime Achievement award. Het publiek kan stemmen op de Collega van het Jaar.

De jury onder leiding van Joey Ruchtie, programmeur ESNS, bestaat uit: Jildau Stoelwinder – Research & Marketing Creative Business NHL Stenden, Gino Spijkerman – Directeur InterStage BV, Marlene Bakker – Artiest, Lisan van der Deijl – LeDy Productions/ The Bake Shop, Bert Vos – Directeur Simone FM en Walter Flapper – Flapper Management.

Voor de Omdenk Award zijn drie initiatieven genomineerd. Het eerste initiatief is KopjeK, dat zich richt op het geven van unieke house/techno events op verrassende locaties door heel Groningen. Zij worden door de jury geprezen voor hun wendbaarheid gedurende deze crisis, onder andere zichtbaar in de video We Will Return. Ook Nynke Laverman is genomineerd, de Weidumse zangeres en theatermaker is dit jaar in het fluisterregister van haar stem gekropen met haar stuk PLANT. De jury is daarnaast onder de indruk van de podcastreeks die zij heeft uitgebracht. De laatste kanshebber is Time To Speak, een fullservice evenementenbureau opgericht in 2020. De jury is te spreken over de organisatorische skills van het bedrijf, plus het vermogen flexibel te zijn en de samenwerking op te zoeken.

Voor de categorie Beste Talent zijn DOR, Fred Goverde, Seb Zukini, Blondeau en T A M A R genomineerd. Dope D.O.D., The Vices, Zonderling, Blackbriar en Cloudsurfers (winnaar Beste Talent 2021) dingen mee naar de prijs voor Beste Artiest.

De genomineerden voor publieksprijs Collega van het Jaar worden op 4 januari bekendgemaakt, daarna opent het stemformulier. De Lifetime Achievement award wordt uitgereikt tijdens de show op 18 januari.

Popgala Noord vindt plaats op dinsdag 18 januari en wordt om 17.00 uur uitgezonden via www.esns.nl en www.dvhn.nl. ESNS vindt – volledig online – plaats van 19 – 22 januari 2022. Tickets voor de digitale conferentie van ESNS 2022 zijn verkrijgbaar voor € 99,- via www.esns.nl/tickets. Het showcasefestival is gratis online te volgen, met sessies opgenomen door de NTR in samenwerking met NPO 3FM, voor uitzending op NPO 3, NPO 3FM en het digitale festivalplatform gehost door VPRO 3VOOR12.

Foto: POPgroningen