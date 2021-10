ESNS voegt nieuwe namen toe aan line-up

ESNS heeft zestig nieuwe acts toegevoegd aan de line-up. Het festival vindt plaats van 19 t/m 22 januari 2022. De nieuwe namen bevatten 10 acts uit Spanje (het focusland van ESNS 2022) en vijf Nederlandse acts voor Noorderslag.

Nieuwe namen voor Eurosonic zijn:

a/lpaca (it), Alewya (gb), Balkan Taksim (ro), Biznaga (es), Blak Saagan (it), Blanks (nl), Bob Vylan (gb), Combos (no), Denise Chaila (ie), Derby Motoreta´s Burrito Kachimba (es), Dora (es), Echt! (be), Eliza Legzdina (lv), Enfant Sauvage (fr), Enola Gay (ie), Fears (ie), Feng Suave (nl), Finn Askew (gb), Friedberg (at), Gabriela Richardson (es), Gents (dk), Gewalt (de), Iosonouncane (it), Irene Dresel (fr), Jada (dk), Joe & The Shitboys (fo), Kids Return (fr), Ladaniva (am), Maika Makovski (es), Marta Del Grandi (it), Marta Knight (es), Marina Herlop (es), Mehmet Aslan (ch), Michael Aldag (gb), Mundo Prestigio (es), Myd (live band) (fr), Neptunian Maximalism (be), Noisy (gb), Oscar Anton (fr), Pantaloons (si), Pitou (nl), Pódium (es), Remme (nl), Santa Salut (es), Shunaji (it), Smoothboi Ezra (ie), Structures (fr), Susobrino (be), Temple Fang (nl), The Black Mamba (pt), Tuys (lu) en Ydegirl (dk).

Nieuwe namen voor Noorderslag zijn:

Don Melody Club, Flemming, Hang Youth, KUZKO en Son Mieux

