Esther de Boer brengt eigen kookboek uit voor plezierig afvallen

GRONINGEN – Ondernemer en coach Esther de Boer van The Body Buddy uit Groningen bracht onlangs haar kookboek uit met een vernieuwende manier van afvallen.

Ondanks dat de markt overspoeld lijkt te worden met kookboeken, wordt het unieke en sprankelende ‘begeleidingsboek’ dat Esther de Boer heeft samengesteld na uitgebreid onderzoek, warm onthaald. De Boer levert met The Body Buddy Kookboek een vernieuwend concept af. Een boek voor hen die moeiteloos en op uiterst plezierige en lekkere wijze, willen afvallen. Het boek legt geen dwang op, neemt geen levensvreugde weg, maar motiveert en enthousiasmeert.

Vernieuwend

De Boer heeft voor haar boek gekozen voor de doelgroep waar zij de meeste werkervaring mee heeft, te weten vrouwen die op een verantwoorde manier willen afvallen zonder daarbij veel van hun huidige voedingspatroon te moeten afwijken. En hoewel het boek in eerste instantie gericht is op vrouwen, kunnen ook mannen dit kookboek gebruiken. Zij kunnen er, net als vrouwen met een hogere totale caloriebehoefte, voor kiezen om meerdere tussendoortjes uit het kookboek te nemen, meer calorieën te drinken of ’s avonds bij het avondeten een grotere portie op te scheppen.

Kookboek op maat

Het The Body Buddy Kookboek bevat recepten voor de hele dag. Het is een kookboek volledig op maat omdat je bij elke maaltijd zelf kunt kiezen wat je eet. Je hoeft je huidige voedingspatroon niet compleet aan te passen. Brood bij het ontbijt of liever yoghurt met fruit? Wraps als diner of liever een pasta? Het maakt niet uit wat je kiest, het resultaat blijft hetzelfde!

De Boer: “Hoe fantastisch zou het leven zijn als alle calorieën al voor jou geteld zijn? Wanneer je van tevoren weet dat het écht werkt? Hoe prettig is het dat je alleen maar een boek open hoeft te slaan voor iets lekkers en simpels? Hoe fijn is het om op een gezonde manier af te vallen met een verzadigd gevoel? Hoe lekker zou het zijn om zelf te bepalen wat je op welk moment eet? Hoe briljant is het als je oneindig kunt variëren? Hoe tof zou het zijn om blijvend af te vallen?” De Boer beseft dat dit misschien klinkt als een foute verkooptruc, maar na drie jaar rekenen, testen, proeven en schrijven durft zij met recht te zeggen dat zij het allemaal waar kan maken.

Testkoks

De Boer werd al twee keer uitgroepen tot beste personal trainer van Groningen en heeft haar boek ontwikkeld aan de hand van de vele mensen die een voedingsschema bij haar volgden en met wie zij uitgebreid sprak ter voorbereiding. Na al die gesprekken wist zij exact waarnaar er behoefte was binnen haar doelgroep. Ze begreep echter ook dat het een omvangrijker project zou gaan worden dan ze vooraf had gedacht. Ze ging aan de slag met testkoks die haar recepten beoordeelden.

Gratis maaltijd

Na die tijdrovende fase vond ze chef-kok Tim Ringers (niet de eerste de beste) bereid haar recepten niet alleen te bereiden, maar ook fraai op te maken zodat ze konden worden gefotografeerd voor The Body Buddy Kookboek en dat is te zien, want het water loopt je in de mond bij het zien van de geweldige foto’s. En daar kan je dan nog mee afvallen ook! Een leuke fase, zo vond De Boer, want aan het eind van deze fotodagen kwamen er mensen, die het minder breed hadden, en reageerden op haar oproep via social media, een heerlijk maaltje ophalen.

Voorproefje

Foto: Esther de Boer