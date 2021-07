Europaweg in één richting dicht ter hoogte van zuidelijke ringweg

In het weekend van vrijdag 30 juli tot maandag 2 augustus is de Europaweg in één richting gestremd ter hoogte van de zuidelijke ringweg. Dit vanwege sloopwerkzaamheden aan het viaduct. Vrijdag 30 juli tot zaterdag 31 juli is de Europaweg gesloten richting knooppunt Westerbroek. Van zaterdag 31 juli tot maandag 2 augustus is de Europaweg gesloten richting het centrum van Groningen.