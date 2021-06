Europaweg ter hoogte van Ring Zuid afgesloten van 2 tot 5 juli

De Europaweg is in het weekend van vrijdag 2 juli tot maandag 5 juli afgesloten onder het viaduct van de zuidelijke ringweg door. Van vrijdagavond tot zaterdagavond is de Europaweg dicht voor verkeer richting knooppunt Westerbroek. Vervolgens wordt de Europaweg tot maandagochtend 5 juli afgesloten voor verkeer richting het centrum van de stad.