Europese prijs voor UMCG-nefroloog Martin de Borst

GRONINGEN – Internist-nefroloog Martin de Borst ontving zaterdag 6 juni de Stanley Shaldon Award for Young Investigators van de ERA-EDTA.

Dit is de European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association. De prijs, die bestaat uit onder andere een bedrag van 10.000 euro, werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse ERA-EDTA congres dat dit jaar vanwege de corona-pandemie online plaatsvindt.

Het onderzoek van De Borst richt zich op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor patiënten met chronische nierschade. In diverse nationale en internationale onderzoekssamenwerkingen onderzoekt hij hoe ontregelingen in bot- en mineraalhuishouding, onder andere door een tekort aan magnesium en een teveel aan fosfaat, bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten bij nierpatienten. Ook is hij een van de leiders van een door de Nierstichting gefinancierd landelijk onderzoek naar het effect van kaliumsupplementen als mogelijke behandeling voor nierfunctie verlies.

Een belangrijk deel van het onderzoek voert De Borst uit binnen TransplantLines, een grootschalig biobank-onderzoek van het UMCG waarin veel gegevens worden verzameld van donoren en getransplanteerden. Deze informatie is van grote waarde om bijvoorbeeld beter te begrijpen hoe afstoting ontstaat – hierover publiceerde ​hij met collega’s uit onder andere New York vorig jaar in de New England Journal of Medicine. Maar het TransplantLines onderzoek levert ook heel veel informatie op die gebruikt kan worden om de gezonde nier beter te begrijpen. Zo ontdekte de onderzoeksgroep van De Borst dat de nier reservecapaciteit heeft die bepalend is voor het functioneren op lange termijn. Op maandag 8 juni gaf hij een voordracht over dit onderwerp tijdens de 56e editie van het ERA-EDTA congres, getiteld “The kidney’s functional reserve: A reflection of renal resilience”.

De Borst ontving eerder een Veni-subsidie van NWO en verschillende persoonsgebonden beurzen van de Nierstichting. Hij is tevens voorzitter van het Young Nephrologists’ Platform (YNP) van de ERA-EDTA.

