Iedereen is weer welkom in de bus. In de zomervakantie een dagje eropuit naar allerlei bestemmingen in Groningen en Drenthe kan prima met de bus. Van 16 juli t/m 16 augustus kan dat zelfs extra voordelig, want de Dal-Dagkaart gaat in de aanbieding, met 2 euro korting per kaartje. Je koopt de Dal-Dagkaart in de webshop van Qbuzz.