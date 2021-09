Evenementenbranche spant kort geding aan tegen de staat

Het besluit van het kabinet om indoor evenementen met een capaciteit van slechts 75 procent te openen, de sluitingstijd van evenementen en clubs op middernacht te houden en de onderhandse vraag of de branche voorlopig geen dance wil programmeren, is de zoveelste teleurstelling voor de toch al murw gebeukte branche. Na twee tevergeefse ‘Unmute Us!’ protesten en ettelijke gesprekken met beleidsmakers, zijn ze uitgepraat. Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en MOJO dagen de overheid voor de rechter. Dit wordt ondersteund door de Alliantie van Evenementenbouwers en de VVEM.

De evenementenbranche is verbijsterd over de manier waarop het kabinet omgaat met jongeren en de mensen en bedrijven die in deze branche werken. “Uiteraard waren wij verheugd toen er weer zicht op ruimte kwam. Echter, als men ons slechts toestaat om evenementen op 75 procent van de capaciteit te draaien, is dat een verkapte weigering van deze evenementen. Op die capaciteit zijn evenementen simpelweg verliesgevend. Erger is dat er geen enkele onderbouwing is gegeven hoe men op dat arbitraire percentage is gekomen. De uitkomst van de Fieldlab onderzoeken is helder: evenementen kunnen, op vertoon van een coronatoegangsbewijs, veilig worden georganiseerd op volle capaciteit. We hebben bewezen dat evenementen niet bijdragen aan hospitalisaties.” zo luidt het persbericht van ‘Unmute Us’.

Daarnaast is er voor evenementen een sluitingsverplichting om middernacht. Velen vinden dit een arbitraire en niet onderbouwde beslissing. “Waarom kan een evenement of clubavond voor middernacht wel veilig met een coronatoegangsbewijs en is het zodra het een minuut over twaalf is ineens gevaarlijk?”

“Dit is echt een doelgerichte actie om onze branche kapot te maken. Ongekend en een dolk in de rug van iedereen die zich de afgelopen 18 maanden aan alle maatregelen heeft gehouden. Ons wordt gevraagd solidair te zijn, maar waar is de solidariteit ten opzichte van ons? Dat we hier zijn beland had niemand kunnen bedenken”, aldus ‘Unmute Us!’ initiatiefnemer Jasper Goossen. Vandaar dat de evenementenbranche zich verenigt en de overheid voor de rechter daagt. De deelnemende organisaties eisen dat alle evenementen en clubavonden weer worden toegestaan zonder beperkingen van tijd en capaciteit. Voor evenementen willen ze de openingsdatum van 25 september voor de volle 100 procent, zowel overdag als ’s nachts. Ook nachtclubs moeten weer open kunnen mits ze zich houden aan de Fieldlab maatregelen.

“We zijn het zat om kind van de rekening te zijn en zo steeds aan de verkeerde kant uit te komen als de overheid met twee maten meet. Dit besluit is een verkapte weigering van onze eisen en een doelgerichte actie om onze branche kapot te maken. (Dance)evenementen en de creativiteit van de nacht worden hiermee te grabbel gegooid. We laten ons niet langer doodzwijgen. Unmute Us!”

Foto: POPgroningen