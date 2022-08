Expositie ‘Komt een mens bij de dokter’ komt naar Groningen

GRONINGEN – Van 18 augustus tot 14 september zal de tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ te zien zijn op het Damsterplein en daarnaast van 24 augustus tot 14 september in het UMCG.

Het initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat vertelt de verhalen van mensen die door schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Zo worden hartinfarcten bij vrouwen vaker niet herkend dan bij mannen, blijkt ook uit het verhaal van Maxine: “Mijn huisarts deed een paar maanden allerlei onderzoeken en toen daar niks uitkwam volgde de diagnose burn-out. Soms rolde ze zelfs met haar ogen als ik weer op consult kwam. Uiteindelijk kreeg ik een hartinfarct.”

Gelijke kansen op gezondheid

In de Alliantie Gezondheidszorg op Maat strijden WOMEN Inc., COC Nederland en Rutgers voor gelijke kansen op een goede gezondheid. De Alliantie maakt het publiek, de eerstelijns zorgsector en de overheid bewust van de rol die sekse, gender en seksuele oriëntatie spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan. Zodat iedereen in de toekomst kan rekenen op passende zorg.

Opening in het UMCG

Op 24 augustus is er daarom een opening in het UMCG met de decaan mevrouw Joels en een aantal van de geportretteerden. Er is dan gelegenheid om mensen te spreken over de alliantie, de persoonlijke verhalen te horen en met zorgverleners van het UMCG te spreken. De verhalen van de tentoonstelling zijn hier te lezen.

Foto: Sabine van Nistelrooij