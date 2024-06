Extinction Rebellion deelt tweedehands kleding uit als protest tegen fast fashion

GRONINGEN – In het weekend van 25 en 26 mei hebben activisten van Extinction Rebellion in het stadscentrum kleren weggegeven aan klanten van H&M, Zara, Bershka en Primark. Ze houden de winkelketens verantwoordelijk voor het schaden van het milieu en mensenrechten, en willen met deze actie daar bekendheid aan geven.

Leugens en greenwashing

De mode-industrie is verantwoordelijk voor vijf procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van de hele Europese Unie. Ook de verspilling van water en vervuiling met microplastics is een serieus probleem dat door de fast fashion-industrie verergerd wordt.

Desondanks blijven bovengenoemde winkelketens zich verzetten tegen echte verandering en doen zij zich duurzamer voor dan ze zijn. Hun “Conscious”-collecties en “sustainable material”-labels worden regelmatig door experts getest en afgekeurd. Omdat de retailsector ook één van de slechtst betalende werkgevers van Nederland is, vindt XR Groningen deze winkels niet in deze tijd, en niet in onze stad passen. De boodschap is dus: verander, of verdwijn.

​​​​​​Landelijke actie

De actie was deel van een nationaal actieweekend: In meer dan 70 winkels, in 28 steden, liepen de activisten elk met een paar kledingstukken de winkels in om ze daar neer te leggen en op te hangen. Ook München, Duitsland, deed mee, vooruitlopend op een mogelijke Europese campagne.

Aan de tweedehands kleding hangen felgekleurde labels, waarop “Neem mee!” en “Gratis!” staat. Daarnaast staat er informatie op over hoe de fast fashion-industrie bijdraagt aan de opwarming van de aarde, terwijl werknemers als vuil behandeld worden. Guerrilla Fashion noemt op de labels ook een alternatief voor het winkelend publiek: “Kijk eens bij een tweedehandswinkel of zoek online naar pre-owned kleding.”

Op de website van XR Guerrilla Fashion staat uitgebreid uitgelegd wat er van de modebedrijven verwacht wordt, onderverdeeld in vier harde eisen:

Vertel de waarheid Stop de overproductie Behandel werknemers eerlijk Promoot duurzame alternatieven

In gesprek met winkelend publiek

Na de uitdeel-actie in het stadscentrum gaf de groep samen met de Emmaus-kringloop uit Farmsum nog meer kleding weg – dit keer vanuit een busje op het Sontplein. Hier raakten ze in gesprek met passanten en konden uitleggen wat de bedoeling van Guerilla Fashion is. Anna-Maria Fennema, een van de organisatoren in Groningen, laat weten: “Kleren weggeven is echt een no-brainer: gemakkelijk op te zetten en met een positieve insteek. Waarom je geld bij vervuilende winkelketens achterlaten als je mooie tweedehandskleding kunt dragen? Goed voor de wereld én voor je portemonnee.”

Wat is Extinction Rebellion?

Extinction Rebellion (XR) is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden en bedrijven – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komend tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds de oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. XR brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens is terug te zien in de beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Foto: Extinction Rebellion