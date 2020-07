Extinction Rebellion houdt ‘Die-in’ voor het stadhuis op 3 augustus

De Grote Markt in Groningen is maandag 3 augustus het podium voor een korte levendige actie. De Groningse afdeling van de burgerbeweging Extinction Rebellion gaat dan een zogeheten die-in doen; een demonstratie waarbij de deelnemers plotseling voor dood neervallen. Met dit soort acties willen zij regeringen en burgers doordringen van de noodzaak tot snel en doortastend handelen met het tot staan brengen van verdere klimaatverandering. De actie vindt plaats van ongeveer 11.45 uur tot 12.15 uur.

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion is in 2018 opgericht in Groot Brittannië, en heeft in korte tijd wereldwijd vele groepen mensen op de been gebracht die hun gedachtengoed ondersteunen. In Nederland zijn in vrijwel alle grote steden groepen actief. Zij baseren zich op conclusies van de wetenschap, die al jaren hamert op het gevaar voor de mensheid om door te gaan op de huidige manier. De visie van oneindige economische groei is niet vol te houden en leidt onherroepelijk tot grote gevolgen wereldwijd. De leefbaarheid van onze planeet komt in het gedrang, denk aan hitte, overstromingen, droogte, uitputting van landbouwgronden en verlies van biodiversiteit.

De vele acties die de rebellen wereldwijd houden zijn vaak ongewoon, creatief, fel, en gaan soms gepaard met burgerlijke ongehoorzaamheid om het doel kracht bij te zetten. Alle demonstraties zijn echter altijd geweldloos, omdat Extinction Rebellion de liefde voor de planeet, de mensheid en alle leven hoog in het vaandel heeft.

Foto: Extinction Rebellion