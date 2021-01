Extra beveiliging bij winkelcentra vanwege mogelijke rellen

GRONINGEN – Vanwege de oproep tot rellen via sociale media wordt er bij winkelcentra in de stad Groningen extra gesurveilleerd.

Sinds enkele dagen worden er op sociale media berichten verspreid die oproepen om te gaan rellen. Hoewel de politie aangeeft dat het niet altijd duidelijk is of deze berichten echt zijn, was zij gisteren zichtbaar aanwezig in de binnenstad van Groningen. Ook beveiligingsbedrijf Cruon zal extra surveillancerondes gaan rijden bij winkelcentra. Bij groepsvorming kan er door de politie worden opgeschaald.

Foto: RDB Producties