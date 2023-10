Extra feestelijke Ommelander Markt op 14 oktober

GRONINGEN – Van 7 t/m 14 oktober is het Dutch Food Week, een week waarin Nederland even stilstaat bij het belang van onze voedselproducenten. Het thema van deze week is dit jaar Weet wat je eet. Daarnaast is het deze week de week van de duurzaamheid. De Groningse Ommelander Markt sluit aan bij deze week met een speciale XL markt: een feestelijke markt met een aantal extra kramen en een teken/kleurwedstrijd voor de kinderen.

Dutch Food Week wil het bewustzijn bij het Nederlandse publiek én bij de foodsector vergroten. Mensen in Nederland zien de waarde van goed voedsel voor hun gezondheid en sociale leefomgeving. Maar een duurzame en economisch gezonde bedrijfstak kan alleen bestaan wanneer de maatschappij betrokken is bij de sector. Versterking van de relatie tussen boer en burger is daarom één van de doelen van de Dutch Food Week. Dit komt tot uiting in onder andere de Bedank-de-Boer-dag op 14 oktober.

Dit past perfect bij de Ommelander Markt waar de relatie tussen boer en burger de essentie is: op de markt verkopen producenten hun eigen waren aan consumenten uit hun eigen regio. De Ommelander Markt bestaat al sinds 2011 en vindt sinds een aantal jaren elke tweede en vierde zaterdag van de maand plaats op winkelcentrum Beren aan de kop van de Korreweg in Groningen. Op 14 oktober kunnen kinderen door middel van een tekening of het maken van een kleurplaat de boeren van de Ommelander Markt voor hun lekkere producten bedanken.

Het digitale platform Dutch Food Week organiseert zelf een aantal activiteiten in de week van 7 t/m 14 oktober en biedt daarnaast initiatieven op het gebied van ons eten een plek op hun website.

Foto: Ingezonden