‘Factoring wint aan populariteit in Groningen sinds coronacrisis’

GRONINGEN – Afgelopen maandag heeft Rutte, tijdens de persconferentie, aangegeven dat ze graag meer versoepelingen willen doorvoeren. Op dit moment is dat alleen nog te risicovol, waardoor o.a. de horeca, retail en sekswerkers nog steeds niet volop aan de slag kunnen gaan. Dit kost deze branches handen vol geld, ondanks het feit dat het demissionair kabinet aangeeft te willen steunen met nieuwe steunpakketten.

Logischerwijs blijven ondernemers niet stilzitten en gaan op zoek naar andere vormen van financiering. Neem als voorbeeld factoring, een alternatieve financieringsvorm, dat met name in de provincie Groningen aan populariteit wint. Een factoringbedrijf zorgt ervoor dat het factuurbedrag binnen 24 uur op je rekening staat. Via het factoringbedrijf laat je je facturen voorfinancieren. Op deze manier hoeven ondernemers niet langer de betalingstermijn van hun debiteur(en) af te wachten. Dit ontzorgt en creëert meer rust.

“Sinds vorig jaar maart zien we een aanzienlijke stijging qua offerte aanvragen voor factoring. Met name uit de Noordelijke provincies, zoals Groningen. Wij zijn blij en dankbaar dat we op deze manier zoveel mogelijk ondernemers kunnen helpen met onze dienstverlening”, aldus Susanne de Jong, medewerker bij o2 Factoring. “Factoring is niet langer een onbekende financieringsvorm, maar ondernemers zijn niet altijd op de hoogte van álle voordelen die we bieden”.

Factoring staat bekend om een snelle uitbetaling, maar er zijn meer voordelen die bij factoring komen kijken. Met stip op een staat natuurlijk de directe uitbetaling, maar daarnaast worden ook het debiteurenbeheer en faillissementsrisico van je overgenomen. Dit betekent dat je niet langer zelf achter jouw debiteuren hoeft aan te gaan. Dat is ook een fijne bijkomstigheid van deze dienstverlening, waardoor je je kostbare tijd overhoudt om te investeren in jouw onderneming. Daarnaast heb je te allen tijde de keuze welke facturen je laat factoren of niet. Je zit niet direct vast aan een abonnement, waardoor je de vrijheid hebt om te kiezen wat jou het beste uitkomt.

Foto: Scott Graham/Unsplash