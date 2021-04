Fair Play Casino Groningen opent voor pilot met testbewijzen

GRONINGEN – Fair Play Casino Groningen, onderdeel van Janshen-Hahnraths Group, is geselecteerd om deel te nemen aan de toegangspilot met testbewijzen vanuit de Rijksoverheid. Het casino opent op 17 april haar deuren weer voor één dag voor spelers die een negatieve coronatest kunnen tonen. De overheid wil op deze manier onderzoeken en leren hoe het sociale leven in Nederland stapsgewijs verder open kan gaan.

In de maand april vinden er vanuit de overheid in heel Nederland pilots plaats met testbewijzen voor evenementen en activiteiten. Een casinobezoek behoort tot een van deze proeven. Om toegang te krijgen moeten bezoekers een plek reserveren en een sneltest laten doen bij een teststraat van Stichting Open Nederland. Een negatieve testuitslag is vervolgens het toegangsbewijs om het casino te mogen betreden. In het casino gelden de reguliere coronaregels zoals handen desinfecteren en 1,5 meter afstand houden. Tevens geldt een maximumaantal spelers van 265 dat gedurende de dag is toegestaan.

“We zijn blij dat we mogen deelnemen aan deze pilot. We willen zo een bijdrage leveren aan een snellere doch verantwoorde heropening van onze casino’s en daarmee ook aan een stukje heropening van het openbare leven”, aldus Richard Rikers (General Manager Fair Play Casino).

Pilot Testen voor Toegang

Datum: 17 april

Adres: Fair Play Casino Groningen, Boumaboulevard 129, 9723 ZS Groningen

Openingstijden: 11:00 – 21:45 uur

Minimale toegangsleeftijd is 18 jaar

Reserveren kan door te bellen naar 06-21427416 of 06-15358699 (bereikbaar van 10.00 uur tot 21.00 uur).

Foto: Janshen-Hahnraths Group