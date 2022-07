Fatoumata verkozen tot nieuwe Groninger kinderburgemeester

GRONINGEN – Op vrijdag 8 juli is Fatoumata (rechts) verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Groningen. Met de slogan: ‘Activiteiten? Wie vindt dat nou niet leuk?’, wist zij de meeste stemmen binnen te halen. Burgemeester Koen Schuiling maakte dit vrijdagmiddag in het Forum Groningen bekend. De kinderburgemeester wordt tijdens haar ambtstermijn bijgestaan door de nieuwe loco-kinderburgemeester Finn (links).

De kinderburgemeester treedt vanaf september in functie. Zij vergezelt burgemeester en wethouders tijdens representatieve taken en verricht ceremoniële taken, bijvoorbeeld tijdens openingen en evenementen. Ook krijgt Fatoumata de kans om zelf activiteiten te organiseren om haar verkiezingsbelofte waar te maken.

Kinderburgemeester

De kinderburgemeester is een initiatief van de gemeente Groningen om kinderen een duidelijkere stem te geven en ze mee te laten denken en praten over wat zij belangrijk vinden in de gemeente Groningen. Vorig jaar werd Samuel gekozen tot kinderburgemeester van Groningen. De loco-kinderburgemeester is Jairo. Hun ambtstermijn zit er eind augustus op.

Foto: Henk Tammens