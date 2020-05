FC Groningen in zwaar weer

FC Groningen zit in zwaar weer. De club heeft door de coronacrisis flinke tekorten. Inmiddels zijn elf medewerkers ontslagen.

De Trots van het Noorden is zelf flink aan het bezuinigen maar vraagt ook de hulp van supporters, sponsoren en de gemeente Groningen.

De club heeft inmiddels bij de gemeente een verzoek tot uitstel en afstel gedaan met betrekking tot de huur van het stadion en het Topsportzorgcentrum. Daar is de gemeente honderd procent aandeelhouder van. Jaarlijks maakt FC Groningen zo’n 2,7 miljoen euro huur over om overal gebruik van te kunnen maken. Directeur Wouter Gudde hoopt op hulp van de gemeente. Bron: RTVNoord

Moet de gemeente FC Groningen helpen?

Voetbal heeft een grote maatschappelijke en sociale waarde. Voor veel Groningers is dit het uitje waar ze vaak dagen naar uitkijken. De gemeente is 100% aandeelhouder en daarom moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en mogen we FC Groningen niet failliet laten gaan. Een leeg stadion of een leeg topsportzorgcentrum kost ons op de lange termijn nog veel meer geld. Dan praten we niet over één miljoen euro, maar over echt tientallen miljoenen euro’s. Een leeg stadion is niet zomaar gevuld, denk aan de Langeleegte van het vroegere BV Veendam.

Dat neemt niet weg dat de steun van één miljoen euro er niet zomaar komt. FC Groningen moet zelf ook kijken wat ze kunnen doen aan salarissen, personeel, etc. Als gemeente hebben namelijk helaas (erg) weinig vet op onze botten.

Toevallig hebben we het morgen in een raadscommissie over de Stadjerspas. Het gaat over kaartjes en kortingen voor uitjes voor armen, die geschrapt gaan worden vanwege bezuinigingen. Voor veel mensen valt dat niet uit te leggen en wij snappen waarom. Daarom willen wij eerst een volledige financiële analyse van de FC Groningen zien, voordat wij “ja” op zo’n groot bedrag kunnen zeggen.

Ook moet Den Haag gaan kijken wat ze kunnen doen. Heel BV voetbal zit op een zinkende Titanic, allemaal in het zelfde schuitje en met dezelfde financiële problemen. We verwachten op korte termijn ook een reactie van de minister, over hoe het kabinet haar steentje wil bijdragen.

Wij zijn benieuwd naar jullie mening!

Foto: 100% Groningen