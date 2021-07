Feedback op je track van muziekindustrie professionals | S&K #3: Press Play – Online Demopanel

Op 14 juli organiseert POPgroningen de laatste online Skills & Knowledge Session voor de zomer. Tijdens deze sessie kun jij je demo / track laten horen aan een panel van professionals uit de muziekindustrie. Niemand minder dan Jorien Renkema (3FM), Phil Tilli (manager & publisher Beat Surrender Music) en Tim Dawn (singer-songwriter) gaan hun inzichten met je delen. De avond wordt georganiseerd door Inge van Calkar en gehost door Douwe Doorduin. Doe gratis online mee!

Voorafgaand aan de sessie kunnen Groningse bands en acts demo’s insturen die ze tijdens de sessie kunnen laten horen. Verwacht tips & tricks als hoe je een goede song maakt, waar je op moet letten voordat je een track de wereld in stuurt en hoe je je onderscheidt in die berg nieuwe muziek. Verder wordt er tijdens de sessie ook ingegaan op hoe je een goede song schrijft.

Wanneer: Woensdag 14 juli

Tijd: 20.00 – 21.00 uur

Hoe: Aanmelden kan via deze link. Voor aanvang ontvang je een link naar Zoom.

Demo: Stuur je demo naar inge@popgroningen.nl of vermeld een link in het aanmeldformulier.

Panelleden

Sinds 2014 is Jorien Renkema één van de vaste gezichten van 3FM en krijgt ze wekelijks behoorlijk wat nieuwe muziek te horen. Ze is elke werkdag te horen tussen 09.00 en 12.00 met haar programma Zin In! Vol energie brengt ze je bekende classics en de nieuwste ontdekkingen.

Phil Tilli heeft in zijn tijden als gitarist van Moke (uitgeroepen tot best geklede band van Nederland) flink wat kilometers gemaakt als voorprogramma van zijn grote held Paul Weller. Na getourd te hebben met wereldsterren als Keane, Amy MacDonald en Razorlight merkt 2014 voor Tilli het einde van zijn band lidmaatschap. In datzelfde jaar pakt hij een nieuwe koers op: Muziekmanagement. Onder de naam BEAT SURRENDER MUSIC vertegenwoordigt hij artiesten als Lucas Hamming, Inge van Calkar en Orange Skyline.

Singer-songwriter Tim Dawn verruilde zijn liefde voor gerechtigheid voor liefde voor muziek. Na een succesvolle Popronde en voor- en naprogramma’s van o.a. Harry Styles en Hozier, brak hij eind 2018 door met single ‘Walking On A Wire’, die NPO Radio 2 TopSong werd en miljoenen keren werd gestreamd op Spotify. In het najaar van 2021 verschijnt zijn debuutalbum.

Skills & Knowledge Sessions

Skills & Knowledge zijn terugkerende sessies speciaal voor popmuzikanten, georganiseerd vanuit POPgroningen. Diverse professionals uit de muziekindustrie delen hun kennis, ervaringen en netwerk met je over onderwerpen binnen het muzikantschap. De sessies worden georganiseerd door Inge van Calkar en gehost door Douwe Doorduin. Afhankelijk van het thema van de sessie worden er passende gasten uitgenodigd. Gewoonlijk vinden de sessies in persoon plaats, door het coronavirus worden de sessies tijdelijk online georganiseerd.

Foto: POPgroningen