Felle zon tijdens het paasweekend: smeer je goed in!

GRONINGEN – De zon is de komende dagen feller dan normaal. Vandaag en morgen wordt een zonkracht van 4 tot 5 verwacht, aldus Weeronline.

Volgens het weerbureau is de kracht van de zon daarmee bijzonder hoog voor de tijd van het jaar. Eerder deze week was er ook al zonsterkte 4. Dat zorgde bij veel mensen voor een verrassing, met een verbrande huid als resultaat. Een lichte huid kan met deze zonkracht namelijk al in 20 tot 40 minuten goed verbranden.

Zonkracht

Het is dus een fabeltje dat je alleen op een snikhete dag kunt verbanden. Zonkracht hangt namelijk niet af van temperatuur, maar van de hoeveelheid ozon in de atmosfeer. Wanneer de ozonlaag dun is, bereikt meer schadelijke UV-straling het aardoppervlak. Hierdoor verbrand je sneller. Juist de koele dagen met veel zon zijn daarom erg verraderlijk.

Goed insmeren

Wie het paasweekend in de tuin of op het balkon gaat zitten, kan zich dus beter goed insmeren met zonnebrandcrème. Dat stelt ook Cedric van Dijken, eigenaar van huidverzorgingswebshop Care for Skin. “Want zelfs als je voor het raam in de zon zit, kunnen de huidcellen al worden aangetast”, waarschuwt Van Dijken.

’s Middags tussen 13.00 en 15.00 uur is de zon het felst, maar ook buiten deze tijden kan de huid makkelijk verbranden. “Daarom schrijven wij zo vaak over zonbescherming. Smeer je dus goed in of mijd de felle zon in de middag”, adviseert Van Dijken.

Foto: SamuelStone/Pixabay