Festival The Spy and The Butcher gaat verder als SPY festival in het Atlas Theater

Voor de muzikale fijnproevers is SPY elk jaar een genot. In het stadscentrum van Emmen spelen de vurigste talenten, waarvan een deel op het punt staat om nationaal door te breken of zichzelf al in de kijker heeft gespeeld. 2021 belooft voor de 8e editie een spectaculair jaar te worden, mede door de nieuwe locatie en de nieuwe huisstijl van het pop festival.

Spy zet talent van nu én de toekomst op de planken. De line-up is een mix van lokale noordelijke helden als Fred Goverde, TAMAR (deelnemer Hit The North 2021) en Insane Delirium en gevestigde namen van over de provinciale grens als Pip Blom, Het Gezelschap en Kuzko.

De volledige line-up:

Pip BlomHet Gezelschap

Insane Delirium

Liquid Spirits

Kuzko

Tamar

Fred Goverde

The Spy and The Butcher werd al regelmatig afgekort naar simpelweg ‘SPY’. Voor de doorgewinterde festivalbezoekers verandert er dus niet veel. Naast de naam is er gelijk verder gesleuteld. Zo pronkt er nu op het logo een zeefdruk van een vogel met elegante hoge hoed en monocle. Het karakter van het festival is nu een stuk duidelijker als ‘t gaat om de look & feel. De nieuwe huisstijl is de komende maanden overal zichtbaar.

In de afgelopen jaren werd de Grote Kerk van Emmen omgetoverd tot concertzaal, maar aan deze mooie tijd komt voor SPY nu even een eind. De sfeervolle locatie wordt vervangen door het ATLAS Theater. SPY hoopt op deze nieuwe locatie net zo’n goede samenwerking te hebben als voorheen in de Grote Kerk.

De kaarten voor de achtste editie van SPY zijn vanaf 1 maart te verkrijgen met eerst max 30 tickets voor de middag en 30 tickets voor de avond. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Emmen en SENA.

Zaterdag 22 mei – Achtste editie van SPY

14:00 t/m 00.30

ATLAS Theater, Emmen

Voor meer info en tickets check je de Facebookpagina van SPY.

Foto: Phil Smithies