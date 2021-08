Fiets- en loopbruggen Gerrit Krolbrug afgesloten in twee weekenden

In juli is door de gemeente Groningen adviesroutes geplaatst om te grote drukte bij de fietsbruggen bij de start van het schooljaar te voorkomen. Deze adviesroutes gelden tijdens de stremmingen van de fiets- en loopbruggen als omleidingsroutes.

Dit houdt in dat fietsers vanuit Beijum en De Hunze worden omgeleid via de Van Eesterenlaan, Berlageweg, Boterdiepbrug en Noordzeebrug. Voor fietsers vanuit de Korrewegwijk is de omleidingsroute via de Oosterhamriklaan, Noordzeebrug, Boterdiepbrug, Beijumerweg en Ulgersmaweg.