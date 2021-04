Fietsactie Groningen Bereikbaar nu ook voor thuiswerken en vrije tijd

Thuiswerkers Als je thuiswerkt, dan zit je vaak urenlang voor je beeldscherm. Door tussendoor even op de fiets te stappen voor een boodschap of een blokje om, blijf je in beweging en maak je even je hoofd leeg. Met een elektrische fiets kun je nóg wat sneller en kun je langere afstanden overbruggen.

Fietsen in je vrije tijd De elektrische fietsen zijn ook te reserveren door mensen die eens in hun vrije tijd willen fietsen. Wat is er nou lekkerder dan in het weekend een mooie fietstocht door de provincie te maken? Of stap eens op de elektrische fiets naar de kapper of voor een bezoek aan vrienden of familie.

Forenzen De actie was oorspronkelijk ontwikkeld om forenzen die normaal gesproken met de auto naar het werk reizen, te stimuleren eens de fiets te pakken. Nu we het afgelopen jaar massaal zijn gaan thuiswerken, heeft Groningen Bereikbaar de actie aangepast. Natuurlijk zijn de fietsen ook beschikbaar voor werknemers die in deze tijden nog steeds naar hun werk reizen.