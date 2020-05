GRONINGEN – De gemeente Groningen past de fietsoversteek van de Hoornsedijk over de Laan Corpus den Hoorn aan.

De oversteek moet veiliger en eenvoudiger worden. De aanpassing gebeurt in twee weekenden: van 8 tot 11 mei en van 16 tot 18 mei. In deze weekenden is behalve de fietsoversteek ook de Laan Corpus den Hoorn gestremd voor verkeer.