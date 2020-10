Fietspad langs Vrijheidsplein tot januari 2021 afgesloten

Het fietspad langs de oostkant van het Vrijheidsplein, tussen de Expositielaan en de Laan van de Vrede, is vanaf maandag 26 oktober tot 18 januari 2021 afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Leonard Springerlaan en de Paterswoldseweg. Het fietspad bij het viaduct over Laan Corpus den Hoorn is vanaf 26 oktober weer open.