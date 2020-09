Fietspad Zonnelaan bij noordelijke ringweg dicht

Vanaf maandag 28 september tot 11 december is het fietspad langs de Zonnelaan ter hoogte van de noordelijke ringweg (N370) afgesloten. Er wordt hier gewerkt aan kabels en leidingen. Fietsers worden omgeleid via de Kometenlaan naar Park Selwerd en dan via de Crematoriumlaan naar de Zernikelaan. Maar ze kunnen ook een van de Slimme fietsroutes naar de Zernike Campus volgen.