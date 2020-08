Flamencodansles in De Witte Schuit in Groningen

GRONINGEN – Vanaf zaterdag 5 september organiseert Flamenco del Norte weer flamencodanslessen in De Witte Schuit in Groningen. Er kan gedanst worden op basis-, midden-, en (ver)gevorderd niveau. Ook is er een castagnettengroep waar zowel beginners als gevorderden aan mee kunnen doen.

Alle lessen worden gegeven door de gevierde flamencodanseres, -choreografe en -docente Vida Peral uit Amsterdam. Vida heeft over de hele wereld opgetreden met diverse gerenommeerde flamencogezelschappen en heeft haar sporen als choreografe, coach en docente ook meer dan verdiend.

Haar lessen kenmerken zich door veel aandacht voor techniek, houding en expressie. Flamenco is altijd een samenspel tussen zang, gitaar en dans. Dus goed luisteren naar de muziek en het klappen van ritmes (compás) is ook heel belangrijk.

Per groep behandelt Vida één palo (flamencostijl) en leert ze de dansers een choreografie aan die ze zelf maakt. In sommige groepen is nog plek. Een proefles is ook mogelijk, mits de groep nog niet vol zit. Mail voor meer informatie: flamenco050@gmail.com of kijk op www.flamencogroningen.nl.

Foto: Vida Peral