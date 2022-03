Gronings vloerenmerk Floer een van de snelst groeiende bedrijven van Europa

GRONINGEN – Het Groningse vloerenmerk Floer hoort bij één van de 1000 snelst groeiende bedrijven van Europa.

Ieder jaar wordt door The Financial Times de FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies ranglijst gepresenteerd. Een notering op deze lijst is een erkenning van de snelle organische groei van de genoteerde bedrijven. The Financial Times onderzoekt samen met onderzoeksbureau Statista de Europese bedrijven. Om in aanmerking te komen voor een notering in de FT1000 moet een bedrijf aan een aantal factoren voldoen. Zo speelt aantoonbare groei in de omzet en in aantal medewerkers een belangrijke rol in het behalen van een notering, daarnaast moet het hoofdkantoor gevestigd zijn in Europa. In de FT1000 lijst worden Europese bedrijven gerangschikt van 1 tot en met 1000 op basis van groei van de afgelopen 3 jaar.

Floer in de FT1000 lijst

Het Groningse vloerenmerk Floer heeft notering 152 in de FT1000 lijst en is zelfs nummer 2 van Europa in de sector ‘Interieur’. Floer is één van de 18 Nederlandse bedrijven in de FT1000 ranglijst en het 6e Nederlandse bedrijf. Deze hoge notering in de FT1000 lijst van de snelstgroeiende bedrijven van Europa heeft het vloerenmerk Floer onder andere te danken aan de enorme groei van meer dan 900% over een periode van de afgelopen drie jaar. ‘Een notering waar we erg trots op mogen zijn! We zijn in 2017 gestart met een sterke visie omtrent het vermarkten van onze Floeren en het distribueren via een exclusief en enthousiast klantennetwerk, de Floer dealers. Hier hebben we in de jaren daarop stevig aan vastgehouden, met een steeds grotere groep enthousiaste Floer collega’s’, vertelt Lennart Groenewold, founder van Floer.

Floer groeit door

‘Floer is daardoor de afgelopen jaren flink gegroeid. Zo zijn we een aantal keer verhuisd in verband met ruimtegebrek en zijn we twee keer op een rij FD Gazellen geworden. De hoge notering in de FT1000 lijst is een prachtige erkenning voor al het werk dat we hebben verzet als team binnen Floer in de afgelopen jaren. Een waardering voor de impact die we in korte tijd hebben kunnen maken in de vloerenwereld. Iets waar we met zijn allen erg trots op mogen zijn’, aldus Lennart.

Ook de aankomende tijd staan er grote plannen voor het vloerenmerk op de agenda. Zo ligt de focus op uitbreiding in de Benelux en is Floer continu bezig met trends en ontwikkelingen op het gebied van vloeren en wonen. ‘We blijven natuurlijk niet stil zitten. We proberen nog altijd te verbeteren op ieder vlak, van productassortiment tot nieuwe vormen van marketing tot het uitbreiden en verbeteren van ons dealernetwerk. Zo hebben we in Nederland nog altijd veel kansen liggen, maar zijn we ook begonnen met het kijken over de landsgrenzen’.

Foto: Floer