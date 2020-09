Fly-In trekt ruim 140 vliegtuigen naar Groningen Airport Eelde

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september organiseerde Groningen Airport Eelde een Fly-In, waarbij ruim 140 vliegtuigen uit binnen- en buitenland de luchthaven hebben bezocht. Tijdens het evenement konden vliegers voor een gereduceerd tarief landen, luchtvaart gerelateerde stands bezoeken en eten in het restaurant.

De piloten kwamen uit alle delen van Nederland, maar ook net over de grens uit Duitsland en België. Het zijn voornamelijk sportvliegers, die individueel of in clubverband, naar de luchthaven reizen. Andries Poelstra, Airport Manager Groningen Airport Eelde: ‘’Een Fly-In is een mooie manier om de vliegers kennis te laten maken met onze luchthaven en de toegankelijkheid ervan. General Aviation is een belangrijk onderdeel van onze luchthaven; dat zien we terug in de fantastische opkomst tijdens de Fly-In afgelopen weekend. Een groot succes om op deze wijze de vliegers te laten ervaren dat er geen drempel is om te landen op een gecontroleerde luchthaven’’.