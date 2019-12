Forum Groningen niet goed toegankelijk voor scootmobiel

GRONINGEN – Mindervaliden die afhankelijk zijn van een scootmobiel hebben een probleem als ze Forum Groningen willen bezoeken.

De liften van het gebouw zijn namelijk te klein voor een scootmobiel. Personen die zich via een scootmobiel moeten voortbewegen, stranden daarom al op de eerste verdieping van het Forum. Bijzonder jammer natuurlijk, aangezien er op elke verdieping van alles is te zien en ook het uitzicht vanaf het dak meer dan de moeite waard is.

Onnodig?

Uit een reactie van woordvoerder Pernille Claessen, blijkt dat het Forum het niet nodig vond om de liften groot genoeg te maken voor een scootmobiel. “Scootmobielen zijn vooral voor het vervoer in de buitenruimte. In veel instellingen wordt daarom een rolstoel aangeboden om in over te stappen. Dat doen wij ook”, verklaart Claessen tegenover Dagblad van het Noorden.

Rolstoelen

Daarom staan er bij de receptie twee rolstoelen klaar waar gebruik van kan worden gemaakt. Deze rolstoelen hebben echter geen elektrische aandrijving. Gebruikers van een scootmobiel zullen daarom zelf moeten zorgen voor iemand die de rolstoel door het gebouw gaat duwen. Het Forum heeft daar helaas geen mensen voor.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws