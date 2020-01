Forum Groningen opnieuw ontruimd door loos alarm

GRONINGEN – Forum Groningen is gisteren aan het eind van de middag opnieuw ontruimd door een loos alarm.

Het is de derde keer in korte tijd dat het alarm van het gebouw voor niets af ging. De eerste keer zou het alarm onnodig af zijn gegaan door het luchtcirculatiesysteem, de tweede keer door een installateur die bezig was met een brandalarm. Het loze alarm is één van de 10 grootste ergernissen over Forum Groningen.

‘Tureluurs’

Ook voor de opening van het Forum was het alarm veelal te horen. Vier dagen achtereen werd het alarm getest. Om de paar minuten begon het geluid opnieuw en ook ’s nachts konden centrumbewoners meegenieten door de luidsprekers op het dak.

@forum_groningen, kan iemand zo langzamerhand jullie alarm ook even uitzetten? Ik word er na 3 dagen wel een beetje tureluurs van, zeker omdat het ook 's nachts gewoon door blijft loeien. Groeten, jullie nieuwe buren. — Sander Boerema (@sboerema) 18 november 2019

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws