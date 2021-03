Fotoproject Mijn Wereld

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud in de Gemeente Midden-Groningen kregen een ouderwetse wegwerpcamera met een rolletje met 27 foto’s en werden gevraagd hun wereld vast te leggen. Dingen die ze belangrijk, leuk, vervelend, mooi of bijzonder vinden.

Foto’s zijn geselecteerd

De selectie van de foto’s was toegewezen aan wethouder José van Schie, jongerendirecteur Kielzog Bente Louwrier, fotograaf en grafisch vormgeefster Greetje Bijleveld en Cultuurcoach Léonie Dijkema. Zij moesten de 2700 ingezonden foto’s terugbrengen naar een selectie van 100. Uiteindelijk wordt van elke jongere 1 foto vertoont in de expositie Mijn Wereld.

Selectieprocedure

Op het podium van de Kielzog Rougezaal werden de foto’s neergelegd op lange tafels. In totaal is de jury drie uur bezig geweest met de selectie. Dat was geen makkelijk taak volgens cultuurcoach Léonie Dijkema. ‘Bij de selectie letten we op wat een foto zegt over de fotograaf. Vertelt het iets over deze tijd of roept het vragen op. Het gaat er niet om of de foto mooi is of technisch klopt.’

De juryleden hebben allen een andere achtergrond en kijken daarom vanuit een ander oogpunt naar de foto’s. ‘Greetje kijkt met fotografen-blik, Bente kijkt als jongere en José kijkt meer naar wat er politiek speelt in de gemeente, bijvoorbeeld de gaswinning of vuurwerk.’

Bijzonder jaar

Op veel foto’s kom je thema’s tegen die deze tijd typeren. ‘Denk aan foto’s van mondkapjes, thuisscholing en sterretjes in plaats van vuurwerk,’ zegt Léonie Dijkema. ‘Dat maakt de uitkomst van dit project extra interessant.’

Alles analoog

De foto’s zijn allen gemaakt met een wegwerpcamera. ‘Het zijn geen gelikte foto’s. Een foto kon maar 1 keer genomen worden en er zit geen filter overheen. Sommige foto’s zijn per ongeluk heel interessant. Dat is erg leuk,’ zegt Dijkema.

Expositie Mijn Wereld

Eind april worden de foto’s verspreid door de hele gemeente Midden-Groningen. De organisatie kan nog niets zeggen over de vorm en exacte locaties van de expositie. ‘We zijn druk met de voorbereidingen. Met de enorme hoeveelheid foto’s die zijn ingestuurd hebben we onszelf nogal wat op de hals gehaald,’ lacht Léonie, ‘Ik ben heel positief verrast en ik kijk er enorm naar uit het resultaat met de rest van de gemeente te delen.’

Foto: Kielzog