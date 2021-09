Simplon heeft een nieuwe programmeur gevonden. Frank Stevens volgt per 1 november de huidige programmeur Peter Dijkstra op, die aan de slag gaat bij VERA.

Frank Stevens kennen we al een lange tijd als een van de gezichten van hiphop concept Homebase. Als programmapartner van Simplon liet hij in de afgelopen jaren met zijn scherpe boekingen Homebase uitgroeien tot een landelijk begrip in de hiphopscene. Radiozender KINK zag de passie en kennis van Frank en gaf hem de afgelopen twee jaar de ruimte om een succesvolle podcast en radioshow te ontwikkelen. Zijn passie voor muziek reikt echter verder dan het hiphop genre en we zijn ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om de programmering van Simplon door te zetten en verder uit te diepen.

Frank Stevens: “Ten eerste heb ik ontzettend veel zin om te beginnen. In de afgelopen zes jaar heb ik van het huidige team alle ruimte gekregen om Homebase te ontwikkelen tot wat het nu is. Nu ben ik van plan om met dezelfde drive en liefde voor muziek ook de rest van het programma in te gaan vullen. De fundering die er nu ligt is er een om trots op te zijn. Het is aan ons als team om deze te gaan overtreffen in de aankomende jaren.”

Het bericht Frank Stevens nieuwe programmeur van Simplon verscheen eerst op POPgroningen.

Foto: POPgroningen