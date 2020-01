Fraude van 1,2 miljoen bij Rijksuniversiteit Groningen

GRONINGEN – Medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben circa 1,2 miljoen euro weggesluisd naar een eigen stichting.

Dat meldt de NOS op basis van een brief van het bestuur van de Faculteit der Letteren. Drie medewerkers hadden een stichting ingeschreven op het adres van de letterenfaculteit, maar deze was buiten medeweten van de universiteit opgericht. Eén van de drie medewerkers is ontslagen en de twee anderen hebben ‘ernstige’ waarschuwingen gekregen.

Financiële incidenten

Het is niet voor het eerst dat de universiteit te maken heeft met financiële incidenten. Eerder bleek de RUG ruim een miljoen euro aan publiek geld in het Yantai-project te hebben gestopt, terwijl daar alleen privaat geld naartoe had gemogen. Ook werd bekend dat de RUG belastinggeld gebruikte voor peperdure afscheidsfeestjes van eigen personeel. Dit leidde tot vragen van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

Foto: Google Street View