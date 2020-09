Gastcolumn Ricardo Jupijn -Wat kun je als band/artiest doen tijdens corona?

We zitten inmiddels alweer een tijdje in deze wereldwijde crisis en het lijkt nog wel even te gaan duren. Daarom kun je er, vooral als muzikant zijnde, maar beter iets van maken. Want heb je geen of weinig shows staan de komende tijd? Dan is dit het perfecte moment om je band eens helemaal strak te trekken.

Waar ik het dan over heb? Nou, over de persfoto, de biografie, wat je allemaal doet op social media. Hoe je de identiteit van jouw act vormt en laat zien aan je publiek. Maar ik zal eerst uitleggen waarom dat zo belangrijk is. Als hoofdredacteur van The Daily Indie, selectiecommissie lid van Popronde, voormalig jurylid van de Grote Prijs van Nederland, bestaat een groot deel van mijn werkzame leven uit het ‘beoordelen’ van artiesten.

Tussen de duizenden acts die ik jaarlijks voorbij zie komen, zitten veel muzikanten waar de potentie vanaf druipt, maar die geen duidelijke identiteit hebben, waardoor er een ‘net-niet-gevoel’ omheen hangt. Voor veel acts zou het kwartje zomaar de andere kant op zijn gevallen als ze er net wat meer tijd en energie in hadden gestopt. Wat ongelooflijk zonde is, vooral omdat het nergens voor nodig is en het werken aan een identiteit net zo’n leuke en creatieve bezigheid kan zijn als het schrijven van liedjes.

Meer dan een goed liedje: wat is belangrijk?



Voor de goede orde: laten we wel voorop stellen dat goede muziek maken altijd op één staat, maar hé: er lopen wel meer artiesten rond die toffe muziek maken. Waarom wordt de ene act wel uitgekozen door een programmeur, label of muziekblog en de andere niet? Naar mijn idee begint dat bij het erkennen dat een band veel meer is dan muziek. Muziek heeft te maken met mode, politiek, kunst, poëzie, fotografie, technologie, maatschappelijke ontwikkelingen en dat alles verbindt een muzikant aan zijn (toekomstige) publiek.

Het is alleen niet eenvoudig om dat allemaal zelf vorm te geven en misschien houd je je wel veel liever bezig met andere zaken. Alleen kunnen deze zaken een wereld van verschil maken om meer mensen te bereiken. Als we familie en vrienden niet meetellen. Gelukkig zijn er een behoorlijk aantal dingen die je als artiest kunt doen om je act meer glans te geven. Zodat je meer luisteraars bereikt en opvalt in de ogen van mensen in de muziekindustrie die je verder kunnen helpen.

De persfoto

Ten eerste: een goede foto. Negen van de tien keer is dat het allereerste wat iemand ziet in zijn mail of als hij rond aan het klikken is op een muziekblog of een festival-website. Wat voor gevoelens roept het op? Laat het zien wie je bent, waar je voor staat en past het bij de muziek? Maakt het nieuwsgierig of ziet het er amateuristisch uit? Ga ten eerste op zoek naar een goede fotograaf en investeer hierin. Te vaak komen er foto’s voorbij van de drummer zijn broertje die ‘ook een camera heeft’. Kijk bijvoorbeeld eens wie de foto heeft geschoten van een andere band die je cool vindt en contacteer diegene. Denk vervolgens goed na over de locatie, de inrichting, kleding, kleuren, houding en de sfeer die het uitstraalt.

De biografie

Vervolgens komt de biografie, waarin je jouw nieuwe fan nog enthousiaster maakt naar jouw achtergrond en de muziek die je maakt. Schrijf de biografie daarom in een stijl die past bij jouw band. Wil je een cryptisch verhaal dat prikkelt of juist een duidelijke uitleg? Benoem daarnaast altijd een aantal acts waar je inspiratie uit haalt, om zo een beeld te schetsen van wat de lezer ongeveer kan verwachten en gooi daarbovenop nog een aantal wapenfeiten in de strijd. Heb je bijvoorbeeld met een toffe producer samengewerkt, de support van een coole band gedaan of op mooie festivals gespeeld: noem het! Maar wat je ook doet: houd het zo compact mogelijk.

Online presence

Waarna de website en sociale media kanalen aan de beurt zijn, de online presence van jouw act of band, die de luisteraar helemaal mee zouden moeten sleuren in de wereld van jouw band. Die honderdduizendste foto in de repetitieruimte of een bandbus: ja, die kennen we nu wel en wat voegt het toe? Vertel bijvoorbeeld liever wat er schuilgaat achter de lyrics, wat voor gear je gebruikt in je thuisstudio of meer over het maken van een videoclip en het idee daarachter. Posts waardoor mensen jou leren kennen als persoon, als muzikant en niet alleen maar ongein vanuit een met goedkope blikken bier bezaaide oefenruimte. Alhoewel: zo nu en dan is dat uiteraard ook leuk! Maar vind een goede balans en denk na of het past bij wat je uit wilt stralen als act.

Aan de slag

Maar goed, al zou je dat allemaal pico bello voor elkaar hebben: hoe zet je dat in en hoe zorg je ervoor dat je meer mensen bereikt met je muziek? Dat is inderdaad nog best moeilijk. Hoe val je op, hoe schrijf je een goede mail, welke labels en boekers passen bij jouw act, wat voor soort videoclip past er goed bij jouw nieuwe single, hoe kom je in de juiste playlists terecht? Gebruik deze periode om workshops te bezoeken, te sparren met andere muzikanten, boeken te lezen, je te verdiepen in je sound of een hele vette live sessie op te nemen. Eentje die laat zien wat je allemaal in huis hebt, met een mooi decor, strak geluid en een overtuigende performance. Dan kun je dat in 2021 direct laten zien aan alle programmeurs als ‘we weer kunnen’. Succes!

Ricardo Jupijn richtte The Daily Indie op in 2010 en sindsdien is hij hoofdredacteur van dit platform voor nieuwe muziek. Daarnaast speelt hij als gitarist in de band Anemone en is Jupijn sinds deze zomer actief als De Bandprofeet. Meer informatie daarover vind je hier.

Foto: POPgroningen