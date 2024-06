Een verzameling begin je niet, die ontstaat. Althans zo ging het wel met de platencollectie van Guus Drentje (71). Hij kocht als muziekliefhebber al vroeg platen, maar ging als velen met hem in de jaren ’90 over op CD. Pas later begon hij zijn collectie vinyl weer uit te breiden en groeide dit uit tot een nieuwe hobby. Meer dan vijfduizend stuks gingen door zijn handen. Maar nu komt er, gedwongen door het noodlot, toch een einde aan.

Foto: 3voor12 Groningen