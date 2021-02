Gedwongen opname in Groningen bij coronavermoeden

HAREN – Iedereen die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus covid-19 en zich volgens de overheid niet goed genoeg aan de opgelegde quarantaine en isolatie houdt, kan vanaf vandaag gedwongen worden opgenomen in het Beatrixoord in Haren.

De gedwongen opname in het revalidatiecentrum van het UMCG is een besluit van Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge (CDA). Op advies van de GGD en het RIVM kan burgemeester Koen Schuiling (VVD) als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen personen nu uit huis halen en laten vastzetten. Daarbij hoeft niet te worden aangetoond dat iemand besmet is met corona. Een vermoeden is genoeg.

Duits coronakamp

De vergaande maatregel werd afgelopen dinsdag niet genoemd tijdens de persconferentie en bleek te zijn ingevoerd zonder de Tweede Kamer vooraf te informeren. Er ontstond veel ophef op sociale media waar de gedwongen opname werd vergeleken met het coronakamp in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Daar worden mensen die zich meerdere keren niet aan de quarantaineregels houden achter de tralies geplaatst.

