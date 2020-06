Geen alcoholverbod in Noorderplantsoen, wel bij vijver en speelweide

GRONINGEN – Burgemeester Koen Schuiling (VVD) vindt geen steun voor het handhaven van het alcoholverbod in het Noorderplantsoen.

Vanwege overlast rond de vijver in het Noorderplantsoen was de burgemeester voornemens om alcoholgebruik in het plantsoen niet langer te gedogen. Schuiling pleitte voor een algeheel alcoholverbod en een bierboete van 95 euro. Dat stuitte op veel ophef, onder andere bij partij Student & Stad die hiertegen een petitie initieerde. Volgens de partij zouden de overlastgevers moeten worden aangepakt in plaats van alle Stadjers en studenten te bestraffen.

Vijver en speelweide

Schuiling is inmiddels teruggekomen op zijn beslissing om voor het hele Noorderplantsoen een alcoholverbod in te voeren. Wel komt er een verbod op het drinken van alcohol bij de vijver en de speelweide, de plekken waar een kleine groep voor onrust zorgt. De vraag is echter of het probleem zich op deze manier niet simpelweg verplaatst. Daarnaast moet het in het vervolg na 23.00 uur rustig zijn in het plantsoen. Bij geluidsoverlast kan dus worden opgetreden.

