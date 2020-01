Geen fietsen meer rondom Forum; irritant of logisch?

GRONINGEN – Door de nieuwe fietsenkelder onder het Forum mogen er geen fietsen meer geparkeerd worden tot ver rondom het gebouw.

Wie overdag door de Poelestraat loopt, kan er niet omheen: de rijen fietsen die vanaf de Grote Markt tot tot aan het Concerthuis staan geparkeerd. Ook verderop, richting het Schuitendiep, in de Peperstraat of op de Nieuwe Markt staan ze gestald. Maar sinds de opening van de fietsenkelder onder het Forum is het niet meer toegestaan je fiets er te parkeren. Doe je het wel? Dan haalt de gemeente ze weg. Irritant of logisch?

Foto: Google Street View