Geen hondenbelasting voor minima Haren en Ten Boer

HAREN/TEN BOER – In de dorpen Haren en Ten Boer kunnen minima de hondenbelasting nu volledig laten kwijtschelden.

Hondeneigenaren in Haren en Ten Boer met een kleine portemonnee kunnen gerust ademhalen, nu het college van B&W van de gemeente Groningen de regeling voor de kwijtschelding van hondenbelasting uitbreidt. Waar de minima eerst nog maximaal 75 euro konden laten kwijtschelden, is volledige kwijtschelding nu mogelijk.

Motie van 100% Groningen

Deze verruimde regeling komt voort uit een motie van 100% Groningen om te voorkomen dat inwoners financieel in de knel komen door een belasting waar ze geen rekening mee hebben kunnen houden. Het abrupt invoeren van een hondenbelasting zou voor baasjes in de voormalige gemeenten ineens betekenen dat zij €129,60 per jaar moeten betalen voor één hond, tot wel € 580,80 voor drie honden.

Overgangsregeling Ten Boer en Haren

Op dit moment geldt deze overgangsregeling alleen voor de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren. Bij de behandeling van de tarievennota 2021 zal de gemeenteraad kunnen beslissen over een kwijtscheldingsregeling voor de gehele gemeente. 100% Groningen zal in ieder geval blijven zoeken naar een mogelijkheid om de hondenbelasting in zijn geheel af te schaffen.

Foto: 100% Groningen