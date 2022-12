Geen vuurwerkverbod in Groningen: wel vuurwerkvrije zones

GRONINGEN – Wil je het jaar groots afsluiten in Groningen? Dan is het fijn om te weten dat er geen vuurwerkverbod is in 2022. Wel dien je rekening te houden met een aantal vuurwerkvrije zones. Het is in deze zones niet toegestaan om vuurwerk af te steken. Je kunt je vuurwerk inslaan bij de vuurwerkwinkel in Groningen. Let er altijd op dat de winkel een vergunning heeft om vuurwerk te verkopen. Vaak zie je dat direct aan de bordjes met de teksten: ‘verkoop vuurwerk’ of ‘roken en open vuur verboden’. Zie je deze bordjes niet, dan is de kans groot dat het vuurwerk wordt verkocht zonder vergunning. De dagen voorafgaand aan oud en nieuw kun je jouw vuurwerk inslaan. Ook kun je online je bestelling plaatsen en deze in de winkel afhalen. Zo ben je helemaal klaar om het jaar met een knal af te sluiten.

Kindervuurwerk en categorie F2 vuurwerk

In Groningen mag je beide soorten vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 6 uur in de avond tot en met 1 januari tot 2 uur ‘s nachts. Steek je buiten deze tijden vuurwerk af? Dan kun je een boete krijgen van 100 euro. Houd je dus aan de regels. Ook dien je vuurwerkvrije zones te vermijden. In de toekomst kan het zijn dat er een vuurwerkverbod ingaat. Wanneer dit het geval is zullen er lichtshows worden gegeven als alternatief. Tot die tijd mag je lekker zelf vuurwerk afsteken. Voor de kinderen is er F1 vuurwerk welke op een veilige manier afgestoken kan worden. Hierbij kun je denken aan sterretjes en knallinten. Voor het siervuurwerk kom je uit bij categorie F2. In beide gevallen staat de veiligheid voorop. Draag dus een vuurwerkbril en gebruik een aansteeklont.

Een knallend einde van 2022

Om het jaar feestelijk af te sluiten kun je vuurwerk online aanschaffen op diverse plekken. Let goed op waar je het vuurwerk koopt. In veel gevallen kun je het vuurwerk in de winkel ophalen. Voor F1 vuurwerk kun je het hele jaar terecht om dit vuurwerk aan te schaffen. Dit type vuurwerk mag ook het hele jaar worden afgestoken. Het echte knal- en siervuurwerk kun je alleen rond oud en nieuw kopen en mag je ook alleen op 31 december afsteken. Houd je vooral aan deze regels om overlast te voorkomen en om jezelf een boete te besparen. Je hebt een brede keuze uit diverse soorten vuurwerk om het jaar knallend af te sluiten.

Foto: svetlanabar/Pixabay