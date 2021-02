Gekochte tickets voor voorstellingen, concerten en festivals blijven langer geldig

Omdat de pandemie langer duurt dan we in eerste instantie allemaal dachten, verlengt de cultuur- en evenementenbranche de regeling ‘Bewaar je ticket, geniet later’. Dit hebben de Taskforce culturele en creatieve sector en de Alliantie van Evenementenbouwers bekend gemaakt.

Hierdoor blijven gekochte tickets voor verplaatste evenementen langer geldig, namelijk 26 maanden in plaats van 13. Ook heb je langer de tijd om vouchertegoeden om te zetten in tickets voor events die wél doorgaan. Geld terugvragen is ook altijd mogelijk. Deze verlenging is tot stand gekomen na overleg tussen de evenementen- en de cultuursector en de betrokken overheden.

In de oorspronkelijke ticketregeling, uit april 2020, is met de lange duur van de coronacrisis geen rekening gehouden. Evenementen worden nu voor de tweede of derde keer verplaatst of definitief geannuleerd. Ook is het door de aanhoudende coronamaatregelen niet mogelijk geweest voor consumenten om vouchers in te wisselen voor een ander evenement: het organiseren van alternatieve evenementen was immers niet mogelijk. Met de verlenging van de termijn kunnen de ticketvouchers alsnog gebruikt worden.

De volledige regeling is te vinden op www.bewaarjeticket.nl.

Foto: POPgroningen