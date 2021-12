Gemeente Groningen neemt maatregelen veilige jaarwisseling

GRONINGEN – De gemeente Groningen bereidt zich samen met de hulpdiensten voor om oud en nieuw ook dit coronajaar veilig te laten verlopen. De prioriteit ligt bij de handhaving van de openbare orde. Burgemeester Koen Schuiling roept de Groningers op om de jaarwisseling zoveel mogelijk thuis te vieren.

Evenementen en activiteiten waarbij mensen samenkomen, zoals het Aftelmoment op de Vismarkt, de vuurwerkshow in Ten Boer en georganiseerde feesten, worden wegens de coronamaatregelen niet toegestaan. Burgemeester Koen Schuiling: “Dit jaar kunnen we oud en nieuw helaas weer niet vieren zoals we gewend zijn. Vier oud en nieuw in de huiselijke kring. Maak het thuis gezellig, wens uw buren gelukkig nieuwjaar over de haag en beperk het vuurwerk tot bijvoorbeeld sterretjes. Met ieders medewerking maken we er een veilige en toch gezellige jaarwisseling van. Met elkaar komen we ook deze lockdownperiode door.”

Gezamenlijke voorbereidingen

In de aanloop naar oud en nieuw werkt de gemeente samen met onder meer politie, brandweer, het openbaar ministerie, Bureau HALT en WIJ Groningen. Deze samenwerking richt zich onder meer op het in kaart brengen van de risico’s in de verschillende wijken en dorpen, preventie, voorlichting en de handhaving op straat. Om mensen die over de schreef gaan aan te pakken, kan er gebruik worden gemaakt van bestuurlijke en strafrechtelijke sancties.

WIJ Groningen

In de periode voor en tijdens de jaarwisseling zijn medewerkers van WIJ Groningen veel aanwezig in de buurten. Ze maken rondes door de wijk. Ook hebben zij overleg met onder meer buurtbewoners, verenigingen, speeltuinen, buurthuizen en andere lokale organisaties. Bewoners die vragen, ideeën of zorgen hebben, kunnen contact opnemen met het WIJ-team in de buurt of via wij.groningen.nl.

Vuurwerkverbod

In het hele land is vuurwerk verboden tijdens oud en nieuw 2021-2022. Mensen mogen het niet verkopen of afsteken. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis moeten. Door het coronavirus is de werkdruk in de zorg al een lange tijd te hoog. Sterretjes, knalerwten en trektouwtjes zijn wel toegestaan.

Carbidschieten

Carbidschieten is verboden binnen de bebouwde kom. Dit verbod is er omdat carbidschieten gevaarlijk kan zijn voor mensen, dieren en gebouwen. Wie geen ervaring heeft, loopt extra kans om gewond te raken. Ook geeft carbidschieten overlast voor de omgeving. Carbidschieten mag alleen onder strenge voorwaarden buiten de bebouwde kom. Dan mag het tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur, alleen als het veilig kan en niet op de openbare weg. Georganiseerde carbidevenementen zijn vanwege het besmettingsgevaar niet toegestaan. Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/oud-en-nieuw-vieren-en-corona.

Foto: JohannvanderGeest/Pixabay