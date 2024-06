Gemeente Groningen organiseert Open Huiskamer op Grote Markt

GRONINGEN – De Grote Markt is vernieuwd. Dagelijks kan iedereen er weer van genieten. Maar hoe wordt het plein schoongehouden? Welke innovaties zitten er onder de grond? En hoe wordt de openbare ruimte eigenlijk beheerd? Medewerkers van Stadsbeheer geven zaterdag 15 juni van 12.00 tot 16.00 uur uitleg op de Grote Markt. Die dag staan veel beheerauto’s op het plein, er zijn informatiekramen en activiteiten. Het volledige programma is te vinden op gemeente.groningen.nl/open-huiskamer.

Bezoekers mogen deze zaterdag in een hoogwerker voor een mooi uitzicht op de Grote Markt. Ze kunnen kijken in de glaswagen en zien dat wit en donker glas echt gescheiden worden. Er is een schaftkeet die normaal in de verschillende wijken staat. Er is een boot die wordt gebruikt voor maaiwerkzaamheden. Er zijn auto’s op waterstof, een vuilniswagen en kolkenzuiger. Niet alleen auto’s waarmee Stadsbeheer nu beheert zijn te zien, ook een oude vuilniswagen uit 1961 staat op de Grote Markt.

Grijpertjesrace

Naast het wagenpark is er een informatiemarkt en zijn er activiteiten. Bezoekers die meer willen weten over aanstaande veranderingen in het beheer van de openbare ruimte of misschien bij Stadsbeheer willen werken, kunnen terecht bij een van de kramen. Om 12.30, 13.30 en 14.30 uur kunnen geïnteresseerden deelnemen aan de rondleiding ‘De nieuwe Grote Markt is klaar, maar hoe wordt hij iedere dag schoongemaakt?’.

En om 13.00, 14.00 en 15.00 uur is er een rondleiding in de Martinitoren. Voor kinderen is er een speurtocht (t/m 10 jaar). En voor iedereen die wil is er een grijpertjesrace. Wie weet als snelste zwerfvuil op een parcours met grijper te verzamelen? Tot slot zijn er optredens van straatmuzikant Moti en kunnen bezoekers op zoek gaan naar een weesfiets in een vol fietsenrek.

Nieuwe strategie

De gemeente vindt het belangrijk inwoners te informeren en betrekken bij het beheer van de openbare ruimte. Daarom organiseert de gemeente deze Open Huiskamer. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een nieuwe strategie voor het beheer van de openbare ruimte. Afgelopen najaar gingen medewerkers hierover al in gesprek met inwoners. Op de Grote Markt kunnen inwoners alvast ontdekken welke richting het opgaat. De nieuwe strategie wordt begin volgend jaar in de gemeenteraad besproken.

Foto: Stella Dekker