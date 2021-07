Nachtclub OOST is een van de zes culturele ondernemers die aanspraak mag maken op extra coronasteun vanuit de gemeente. In totaal krijgen zes culturele ondernemingen 277.000 euro om de verdwenen inkomsten te compenseren. ‘De gemeente ziet de culturele waarde van OOST in. Een doorstart kunnen wij niet meer maken, maar hierdoor ligt er wel een solide fundament om eventueel een nieuw pand te ondernemen’ aldus Jorn Canrinus.

Clubs hebben het afgelopen jaar hard moeten knokken om erkenning als culturele instelling. De gemeente Groningen laat nu zien dat ze in de club geloven zelfs nu het eigenlijk al te laat is. ‘Ik denk dat het een primeur is, in elk geval voor de stad Groningen. Ook als het voor ons te laat blijkt te zijn, kan een volgende ondernemer op die erkenning voortbouwen.’

De club liet in juni weten haar deuren te moeten sluiten aan de Oosterstraat. Net na de crisis gaat OOST nog maar een paar keer open voor een groots afscheid. De mensen achter OOST zijn druk op zoek naar een nieuwe locatie. ‘Er zijn in de stad Groningen best panden beschikbaar, maar vaak loop je al snel tegen problemen aan, zoals dat er helemaal geen geluidsisolatie aanwezig is. Daar zou dat geld voor gebruikt kunnen worden. Persoonlijk zou ik het liefst in de binnenstad zitten. Wij zijn een plek waar je spontaan naartoe gaat. Je gaat naar binnen, als je het leuk vindt blijf je, en anders ga je weer door. Dat doe je niet als je twintig minuten moet fietsen.’ Of dat gaat lukken moeten we dus afwachten. Eerst kan het publiek van de club afscheid nemen van OOST as we know it. ‘Maar ik het gevoel dat dit boek nog niet uit is.’

Naast OOST kregen ook EM2, het MON, Paradigm, het Viadukt en de Wolkenfabriek een positief advies van de kunstraad.

Het bericht Gemeente investeert in doorstart nachtclub OOST verscheen eerst op POPgroningen.

Foto: POPgroningen