Gespreksgroep voor volwassenen met autisme in Groningen

GRONINGEN – De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) start binnenkort met een lotgenotengespreksgroep in Groningen voor volwassenen met een autismespectrumstoornis.

Doel van de gespreksgroep is om als volwassene met autisme de kans te krijgen met andere lotgenoten in contact te komen. Verschillende thema’s die met autisme te maken hebben zullen aan de orde komen waarbij het uitwisselen van persoonlijke ervaringen centraal staat. De gespreksgroep wordt geleid door een getrainde gespreksleider met een uitgebreide persoonlijke ervaring op het gebied van autisme.

Drie keer op proef meedraaien

De gespreksgroep vindt eenmaal per maand plaats op een vaste locatie in de stad Groningen. Je kunt meedoen aan de gespreksgroep als je lid bent van de NVA of lid wordt. Twijfel je nog? Je mag drie keer op proef meedraaien om te kijken of het iets voor jou is. Er is ruimte voor maximaal tien deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich bij de NVA aanmelden via nva.gron.dren@gmail.com.

Nederlandse Vereniging voor Autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. Kijk voor meer informatie op autisme.nl.

Foto: Nederlandse Vereniging voor Autisme