Get Fit Girl: Zonder streng dieet naar streefgewicht

GRONINGEN – Wendy en Frederique (foto) vallen binnen 12 maanden tijd samen 63 kilo af. Hun geheim? Alles mag, balans is key.

Om andere vrouwen te inspireren en dezelfde levensverandering te laten ervaren, zijn ze november 2021 met Get Fit Girl gestart in Meerstad, Groningen. Als ervaringsdeskundigen coachen zij andere vrouwen online om hun streefgewicht te behalen. Met een persoonlijk voedingsplan, 8000 stappen per dag en lekker eten. Geen streng en onhaalbaar dieet maar een weg naar een gezonde leefstijl.

De eerste 3 maanden hebben zij 500 plannen met de hand geschreven. 20 nieuwe leden per dag meldden zich aan om deze verandering te starten met Get Fit Girl. Nu 6 maanden later kijken zij terug op een knallende start. Van handgeschreven plannen naar een overzichtelijke app met 1500+ gevarieerde recepten. Het team is uitgebreid naar 5 personeelsleden en de resultaten van de vrouwelijke leden zijn verbazingwekkend. Hoe dit zo’n succes is? Get Fit Girl werkt zonder supplementen, maaltijdvervangers of shakes. ‘’Gewoon eten wat jij lekker vindt.’’

Wendy en Frederique willen vrouwen blijven inspireren op deze laagdrempelige manier en gunnen iedereen deze duurzame verandering.

Foto: Get Fit Girl