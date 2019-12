Gewapende overval op kledingzaak in centrum Groningen

GRONINGEN – Gistermiddag is een kledingwinkel in het centrum van Groningen overvallen. De man had mogelijk een vuurwapen bij zich.

Het gaat om kledingwinkel Per Lui aan de Waagstraat. Aan het begin van de middag werd een medewerker van de zaak door een onbekende man bedreigd. De dader was opvallend gekleed en droeg een bordeauxrood trainingspak van voetbalclub FC Barcelona, zonnebril en een petje. De dader is gevlucht op een mountainbike.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws