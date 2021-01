GEZOCHT: Best gezongen supporterslied

One:Nil zoekt muziekanten met een (klein beetje) affiniteit voor de sport! In samenwerking met een lokale profclub is One:Nil op zoek naar muzikanten die thuis op geheel eigen wijze een supporterslied (20-30 sec) willen opnemen met een webcam of telefoon.

De beelden worden verwerkt tot een promovideo die gedeeld zal worden via de kanalen van de betreffende club. Extra info nodig? Stuur even een berichtje naar rogier@onenil.com met je naam, telefoonnummer + wat informatie. De deadline is 1 februari.

Ter inspiratie: het ultieme voorbeeld volgens One:Nil check je hier.

Foto: POPgroningen