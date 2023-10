Gipsy jazz in Café Singelier op zaterdag 21 oktober

GRONINGEN – Zaterdagavond 21 oktober verzorgt Manouche Swing vanaf 21.30 uur een optreden in Café Singelier aan de Coendersweg 44 in Groningen.

Twee akkoorden en vier maten, de kenner spitst meteen zijn oren, dit is niet zomaar een combo; dit is Manouche Swing! Drie heren musicerend op akoestische gitaren en contrabas spelen gipsy jazz waarbij het moeilijk is om stil te blijven zitten.

Gipsy jazz

Hot club de France, swing manouche of gipsy jazz zijn aanduidingen voor dezelfde smaakvolle muziekstijl die is ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw. In deze periode werd traditionele zigeunermuziek uit Europa met Amerikaanse Swing gecombineerd. Belangrijkste schepper van deze opwindende nieuwe stijl was Django Reinhardt, een Sinti-zigeuner gitarist die in 1910 in België is geboren. Samen met de Franse violist Stéphane Grapelli vormde hij in Parijs het ‘Quintette du Hot Club de France’ en beleefde daar grote successen.

Manouche Swing

Manouche Swing komt uit Drenthe en is in het najaar van 2018 opgericht.

Ronald Kamphuis – solo gitaar;

Kor Mulder – ritme gitaar;

Laurens Nijenhuis – contrabas

Foto: Leonie Kuizenga